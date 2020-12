19 037 i nuovi casi di Covid-19 in Italia |  459 le vittime

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Idi-19 insono 19.037, poco meno di mille in più rispetto a ieri quando si sono registrati 18.040. Attualmente i positivi sono 579.886, per un totale di 2.028.354registrati finora. L'incremento delleè di 459, portando il totale a 71.359.

