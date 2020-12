Zona rossa della vigilia di Natale, cosa si può fare e cosa no. Le regole su spostamenti e negozi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 24 dic – Da oggi l’Italia entra in Zona rossa. Dalla vigilia di Natale fino al 6 gennaio sarà in vigore un lockdown de facto che prevede un sostanziale divieto agli spostamenti e la chiusura delle principali attività commerciali. Solo il 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio, nei giorni in cui l’Italia sarà arancione, verrà “consentito” di circolare liberamente nel proprio comune e i negozi saranno aperti (ma non bar e ristoranti). Da oggi si potrà uscire dal proprio comune solo per “comprovate esigenze” (lavoro, salute e urgenze esibendo l’autocertificazione) o per visitare parenti e amici se si è massimo in due (fatta eccezione per minori di 14 anni e persone non autosufficienti). Resta come sempre l’obbligo di mascherina anche all’aperto e il coprifuoco dalle 22 alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 24 dic – Da oggi l’Italia entra in. Dalladifino al 6 gennaio sarà in vigore un lockdown de facto che prevede un sostanziale divieto aglie la chiusura delle principali attività commerciali. Solo il 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio, nei giorni in cui l’Italia sarà arancione, verrà “consentito” di circolare liberamente nel proprio comune e isaranno aperti (ma non bar e ristoranti). Da oggi si potrà uscire dal proprio comune solo per “comprovate esigenze” (lavoro, salute e urgenze esibendo l’autocertificazione) o per visitare parenti e amici se si è massimo in due (fatta eccezione per minori di 14 anni e persone non autosufficienti). Resta come sempre l’obbligo di mascherina anche all’aperto e il coprifuoco dalle 22 alle ...

