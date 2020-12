Zlatan Ibrahimovic racconta i momenti di ‘follia’ dopo la positività al Coronavirus

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 dicembre 2020)è fermo ai box a causa di due infortuni che hanno ritardato il ritorno in campo, lo svedese continua a confermarsi come uno dei migliori nel suo ruolo: le qualità e l’esperienza riescono ancora a fare la differenza nel campionato di Serie A. Il calciatore del Milan ha dovuto fare i conti con laal, si è subito ripreso e l’ha dimostrato anche nelle successive partite., l’esperienza con il(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)ha parlato dele in un’intervista a ‘7’, settimanale del Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena. “Quando all’inizio mi è capitato, ero abbastanza tranquillo, quasi incuriosito, vabbè, voglio vedere cos’è questo Covid. Ha colpito ...