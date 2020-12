Yakuza | Ichiban Kasuga protagonista anche dei prossimi giochi? A suggerirlo è il doppiatore

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildiha affermato in un’intervista che molto probabilmente il personaggio farà a lungo parte diSebbene i giocatori PS5 stiano ancora aspettando: Like a Dragon che uscirà nel corso del 2021, la maggior parte dei fan probabilmente ha almeno iniziato il gioco ormai. Questo ha dato un bel po’ di tempo ai giocatori per abituarsi all’ultimo. La community, ad ogni modo, sembra finora aver apprezzato l’attore principale e sarà meglio così visto che molto probabilmente lo stessosarà a lungodella serie. L’eloquente frase del game director riferita daldi ...

Il doppiatore di Ichiban Kasuga ha affermato in un'intervista che molto probabilmente il personaggio farà a lungo parte di Yakuza.Yakuza: Like a Dragon ha segnato, di fatto, un nuovo percorso per la serie di Toshihiro Nagoshi. Non solo per l'impostazione totalmente differente dei combattimenti, ma anche per il passaggio di testi ...