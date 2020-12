Women's European Cup: il team Rosso&Nero al via con Maria Medvedeva (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo aver annunciato i piani per il CIV Supersport , per il team Rosso&Nero è arrivato il momento di rendere noto anche il nuovo progetto che vedrà la compagine di Roberto Adami al via della prossima ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo aver annunciato i piani per il CIV Supersport , per ilRosso&Nero è arrivato il momento di rendere noto anche il nuovo progetto che vedrà la compagine di Roberto Adami al via della prossima ...

La pilota russa si è detta entusiasta di questa nuova sfida: "La Women's European Cup è un campionato stimolante e molto interessante. Sono contenta di intraprendere questa nuova avventura ...

SBK, Arianna Barale torna in pista con il Team Trasimeno nella Women's Cup

SBK: A distanza di cinque mesi dal bruttissimo incidente del Mugello, la giovane cuneese prenderà parte alla stagione 2021 della Women's European Cup con i colori del Team Trasimeno ...

