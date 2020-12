Wanda Nara inaspettata | messaggio misterioso sotto la doccia | sbuca dettaglio nascosto

(Di giovedì 24 dicembre 2020) È unma soprattutto inaspettato quello chemanda ai followers: in bianco e nerola, la moglie di Mauro Icardi – nonché agente stessa del calciatore – si concede al social in uno degli scatti che tanto fanno sognare. Non nuova a questo tipo di immagini, laè stata di recente al centro di una querelle a distanza con Luciana Littizzetto. La co-conduttrice di Che tempo che fa non aveva risparmiato, infatti, battute ironiche nei confronti della manager. Frasi ritenute volgari e verbalmente violente dalla diretta interessata. Leggi anche >> Luciana Littizzetto battuta sessista su, Selvaggia Lucarelli: «Pigne nel cu**…»...

zazoomblog : Wanda Nara l’ultimo scatto è vietato ai minori La signora Icardi senza veli sotto la doccia - #Wanda #l’ultimo… - MastroTitta9 : LUCIANA #LITTIZZETTO, YOLANDA CON LE RAGNATELE - CRITICA WANDA NARA PER LA YOLANDA PRENSILE (POMELO DELLA SELLA IN… - massimolongare1 : #chilhavisto ma la tipa che cavalca un cavallo bianco e poi brandisce un profumo chi è? Wanda Nara? - infoitcultura : Wanda Nara si mostra mentre fa la doccia: buonanotte da infarto per i fan - infoitcultura : Wanda Nara sotto la doccia mostra quel particolare: fan impazziti – FOTO -

Wanda Nara non perde occasione per mettere in mostra le sue forme mozzafiato. Nonostante lo screzio con Luciana Littizzetto dei giorni scorsi, è tornata ad accendere la fantasia dei suoi follower, pos ...ROMA - Continua a tenere banco la diatriba tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto. Ora è sceso in campo per dire la sua Maurizio Costanzo, che si è schierato dalla parte della comica di Che tempo che fa ...