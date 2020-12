Von der Leyen annuncia l’accordo Ue-Gran Bretagna | “Valeva la pena battersi per l’intesa Ora possiamo lasciarci la Brexit alle spalle”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Abbiamo finalmente trovato un accordo, è buono, equilibrato e la cosa più responsabile da fare per entrambe le parti”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von derdurante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore Ue Michel Barnier doporaggiunta con il Regno Unito sulla. “Ora è tempo di voltare pagina e guardare al futuro, il Regno Unito è un Paese terzo ma resta un partner, condividiamo gli stessi valori e interessi, staremo spalla a spalla per ottenere obiettivi comuni” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"E' equlibrato ed è la cosa più responsabile da fare per entrambe le parti". In merito al post-Brexit "abbiamo finalmente trovato un accordo, è buono, equilibrato e la cosa più responsabile da fare pe ...