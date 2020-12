Volley | a Villaricca il debutto ufficiale dell’Accademia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono stati varati dalla Fipav Campania i calendari provvisori del prossimo campionato di Serie C. L’Accademiadebutterà in trasferta ail 30 gennaio, nuova data di inizio della stagione dopo l’ulteriore slittamento delle ultime settimane (il precedente inizio era stato fissato il 23 Gennaio). Un inizio subito molto impegnativo per le giallorosse contro una delle squadre meglio attrezzate del campionato e che testerà subito le ambizioni delle beneventane. Per tutte le squadre, comunque, ci sarà da considerare la variabile della ripresa dopo un così lungo stop: le giallorosse torneranno in campo infatti dopo 11 mesi dall’ultima garache risale ormai al lontano febbraio 2020. L’esordio casalingo è previsto una settimana dopo contro Cicciano, a seguire poi le gare con ...