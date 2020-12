Volkswagen - Terminata la produzione della e-Golf | a Dresda parte la staffetta con la ID 3

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Chiuso un capitolo se ne apre un altro. Alla Gläserne Manufaktur (dal tedesco Fabbrica Trasparente) disi è conclusa ieri, 23 dicembre, lae-: l'esemplare 50.401, con carrozzeria color Urano, ha lasciato le linee avviando, di fatto, il passaggio di testimone con la ID.3, che inizierà ad essere assemblata alla fine di gennaio. Lavori in corso. Latra le due elettriche di Wolfsburg richiederà un breve periodo di transizione, di circa tre settimane, per l'adattamento delle linee produttive. L'iconico edificio in vetro (da cui il nome, ndr) che le ospita sarà il secondo sito in Europa, dopo Zwickau, a fabbricare veicoli realizzati sulla nuova piattaforma Meb del gruppo tedesco. I preparativi sono già cominciati l'estate scorsa, approntando ...