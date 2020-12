Vittorio Sgarbi lapidario sulla Raggi: “Faceva la cameriera per gli avvocati” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dichiarazioni molti forti da parte di Vittorio Sgarbi nei confronti della Sindaca di Roma Virginia Raggi, ed è subito polemica. Vittorio Sgarbi (Instagram)Virginia Raggi nelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche. Il tutto incentrato nell’ambito del processo di appello alla sindaca, accusata di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. La prima cittadina della capitale è stata assolta, dopo la richiesta di 10 mesi di reclusione da parte pg di Roma, Emma D’Ortona. Un caso che ha fatto ovviamente grande rumore, provocando anche qualche scaramuccia interna al movimento. Leggi anche -> Cinema e Teatri: un settore distrutto dal ‘virus’ Leggi anche ... Leggi su kronic (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dichiarazioni molti forti da parte dinei confronti della Sindaca di Roma Virginia, ed è subito polemica.(Instagram)Virginianelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche. Il tutto incentrato nell’ambito del processo di appello alla sindaca, accusata di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. La prima cittadina della capitale è stata assolta, dopo la richiesta di 10 mesi di reclusione da parte pg di Roma, Emma D’Ortona. Un caso che ha fatto ovviamente grande rumore, provocando anche qualche scaramuccia interna al movimento. Leggi anche -> Cinema e Teatri: un settore distrutto dal ‘virus’ Leggi anche ...

