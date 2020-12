Vittorio Feltri difende Saviano perché «ciascuno ha diritto di dire male di chi vuole» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il tweet di Vittorio Feltri, che ha definito l’azione della Lega di levare la cittadinanza onoraria di Verona a Saviano «volgare», non è stato apprezzato dai suoi follower. In molti lo hanno criticato fino ad arrivare ad offenderlo. L’editorialista di Libero ha commentato la decisione del consiglio comunale di Verona di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano. Grazie ai voti di Fratelli d’Italia e Lega, infatti, la mozione di revoca è passata con venti voti a favore, sette voti contrari e un astenuto. LEGGI ANCHE >>> La Lega toglie la cittadinanza ai giornalisti: revocata quella di Saviano a Verona Vittorio Feltri difende Saviano Il comune di Verona dopo aver conferito anni fa la@cittadinanza onoraria a ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il tweet di, che ha definito l’azione della Lega di levare la cittadinanza onoraria di Verona a«volgare», non è stato apprezzato dai suoi follower. In molti lo hanno criticato fino ad arrivare ad offenderlo. L’editorialista di Libero ha commentato la decisione del consiglio comunale di Verona di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto. Grazie ai voti di Fratelli d’Italia e Lega, infatti, la mozione di revoca è passata con venti voti a favore, sette voti contrari e un astenuto. LEGGI ANCHE >>> La Lega toglie la cittadinanza ai giornalisti: revocata quella dia VeronaIl comune di Verona dopo aver conferito anni fa la@cittadinanza onoraria a ...

