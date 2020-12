Virologi star, flop Ferrari e Biden Non solo Covid, terremoto nel 2020 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Insieme al sondaggista Alessandro Amadori, Affaritaliani.it ha ripercorso i 12 mesi del 2020, un anno di avvenimenti spartiacque che hanno mutato il quadro politico italiano e internazionale. "Gli scienziati oggi con il Covid, come i magistrati ieri con Tangentopoli, hanno sostituito la politica", osserva Amadori ma anche “la crisi della Ferrari che riflette quella della politica italiana, entrambe caratterizzate da una strategia day by day". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 dicembre 2020) Insieme al sondaggista Alessandro Amadori, Affaritaliani.it ha ripercorso i 12 mesi del, un anno di avvenimenti spartiacque che hanno mutato il quadro politico italiano e internazionale. "Gli scienziati oggi con il, come i magistrati ieri con Tangentopoli, hanno sostituito la politica", osserva Amadori ma anche “la crisi dellache riflette quella della politica italiana, entrambe caratterizzate da una strategia day by day". Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Virologi star Covid, 'virologi star' bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza Adnkronos Nuovi equilibri di governo, crisi Ferrari, voto Usa: il 2020 oltre il Covid

Stiamo assistendo a una difficoltà estrema di reagire, anche qui come in politica, di prendere decisioni forti e veloci". I 5 FATTI PRINCIPALI DEL 2020/ 3°: L'INAUGURAZIONE DEL PONTE DI GENOVA ...

Coronavirus, nel 2021 finirà la pandemia? Il parere degli esperti e lo scenario del Premier Conte

Questo è il parere della maggior parte dei virologi ed esperti italiani ... il periodo in cui (sempre stando al parere dei medici) le cose inizieranno gradualmente a tornare alla normalità. ITALIA A ...

