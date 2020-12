VIDEO Roma Cagliari HIGHLIGHTS (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo una gara piena di emozioni e costellata da episodi, la Roma di Fonseca conquista il terzo posto in classifica nell’ultima sfida del 2020, vincendo 3 a 2 contro il Cagliari. Giornal.it. Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo una gara piena di emozioni e costellata da episodi, ladi Fonseca conquista il terzo posto in classifica nell’ultima sfida del 2020, vincendo 3 a 2 contro il. Giornal.it.

