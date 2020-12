Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)DEL 24 DICEMBREORE 19.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; OGGI VIGILIA DI NATALE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA. OLTRE QUELLI PER REALI NECESSITÀ O MOTIVI DI LAVORO, CONSENTITO UN SOLO SPOSTAMENTO ENTRO LE 22 DI QUESTA SERA, DI MASSIMO DUE PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI E COMUNQUE SOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE. IL TRAFFICO SI PRESENTA, AL MOMENTO, SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRIOTORIO. AD ECCEZIONE DI BREVI INCOLONNAMENTI ASULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA VERSO OSTIA PER CHI SI DEVE SPOSTARE SUL TERMINILLO RICORDIAMO LA CHIUSURA, DAL VERSANTE DI LEONESSA, DELLA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TRA FONTENOVA E RIALTO PER NEVE. PER ...