Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 15 | 30

(Di giovedì 24 dicembre 2020)DEL 24 DICEMBREORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; OGGI VIGILIA DI NATALE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA. OLTRE QUELLI PER REALI Necessità O MOTIVI DI LAVORO, CONSENTITO UN SOLO SPOSTAMENTO PER NUCLEO FAMILIARE ENTRO LE 22 DI QUESTA SERA E COMUNQUE SOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE. CAMBIANO GLI ORARI ANCHE DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE. METRO, FERROVIE REGIONALI E MEZZI DI SUPERFICIE ANTICIPANO LA FINE DEL SERVIZIO. IL DETTAGLIO SUL NOSTRO PORTALE E SUI CANALI SOCIAL DI ASTRAL Infomobilità. PER CHI SI STA SPOSTANDO NELLASEGNALIAMO IN PROVINCIA DI LATINA RALLENTAMENTI A TERRACINA NELLE GALLERIE MONTE GIOVE SULL’APPIA, PER LAVORI IN ENTRAMBE LE ...