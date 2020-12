Verona revoca la cittadinanza onoraria a Saviano e lui risponde | ' Per zittire chi non la pensa come loro'

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Robertoieri ha reso noto sul suo profilo Instagram la scelta del consiglio comunale della città veneta: 'Cari amici veronesi, da oggi non sono più un vostro concittadino. Nella giornata di ...

HuffPostItalia : Verona revoca la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano - lauraboldrini : Il Consiglio comunale di #Verona revoca la #cittadinanza onoraria a @robertosaviano. È questa la concezione di li… - giuliainnocenzi : Verona revoca la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano perché “più volte si è scagliato contro l’ex ministro Salv… - Profilo3Marco : RT @ilfattoblog: Verona revoca la cittadinanza a Saviano: la ritorsione come cifra di stile - AConservatrice : RT @Corriere: Verona revoca la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano -

Ultime Notizie dalla rete : Verona revoca

Lo scrittore: «Atto di fedeltà dei leghisti e dei fratellisti ai loro capi. Dialogo con Salvini? Non è un avversario politico, è un nemico» ...Sgarbi dice poi che si metterà subito in contatto con il primo cittadino di Verona: ''Chiamerò il sindaco per dirgli che è un errore".