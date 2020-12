Verona Inter, così il treno Hakimi ha asfaltato il sistema di Juric – ANALISI TATTICA (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’uomo copertina di Verona Inter è stato senza dubbio Achraf Hakimi, le cui cavalcate nella ripresa hanno affondato il piano tattico di Juric Da diverso tempo l’Inter non gioca una partita davvero brillante e convincente. Anche a Verona, come accaduto l’anno scorso, i nerazzurri hanno per larghi tratti del match sofferto l’intenso pressing a uomo di Juric, che ostacolava la risalita degli ospiti. E’ stata una partita abbastanza spezzettata, con grosse difficoltà da parte dell’Inter nel costruire chiare occasioni da gol. Alla fine, è però arrivato un successo importantissimo, soprattutto perché contemporaneo al crollo della Juventus. Dal punto di vista tattico, Conte ha presentato delle novità rispetto al solito. Rispetto al solito 3-5-2, abbiamo visto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’uomo copertina diè stato senza dubbio Achraf, le cui cavalcate nella ripresa hanno affondato il piano tattico diDa diverso tempo l’non gioca una partita davvero brillante e convincente. Anche a, come accaduto l’anno scorso, i nerazzurri hanno per larghi tratti del match sofferto l’intenso pressing a uomo di, che ostacolava la risalita degli ospiti. E’ stata una partita abbastanza spezzettata, con grosse difficoltà da parte dell’nel costruire chiare occasioni da gol. Alla fine, è però arrivato un successo importantissimo, soprattutto perché contemporaneo al crollo della Juventus. Dal punto di vista tattico, Conte ha presentato delle novità rispetto al solito. Rispetto al solito 3-5-2, abbiamo visto ...

