“Vergogna!”. La cantante si mostra così, il post scatena la rabbia sui social: volano insulti pesantissimi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Jo Squillo, e chi se la dimentica? Vero nome Giovanna Coletti, negli anni Ottanta e Novanta era una vera icona, simbolo dell’Italia che si ribellava e delle donne al potere. Tanto per dare un’idea ai lettori più giovani, Jo era una che dal palco gettava Tampax sul pubblico, una che è passata dal punk alla pop dance e che si è data anche alla politica. Nel giugno 1980 è capolista del Partito Rock, che arriva a presentarsi alle elezioni comunali. Un anno dopo, nel 1981, a 18 anni, passa alla casa discografica indipendente 20th Secret, appena fondata, per la quale pubblica l’LP solista Girl senza paura, contenente 16 brani punk rock tra cui “Skizzo Skizzo” e “Violentami sul metrò”. Poi si dà al pop e passa alla storia al Festival di Sanremo 1991 con “Siamo donne”, che canta in coppia con Sabrina Salerno, altra icona musicale dell’epoca. Non solo musica. A inizio anni Novanta esordisce ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Jo Squillo, e chi se la dimentica? Vero nome Giovanna Coletti, negli anni Ottanta e Novanta era una vera icona, simbolo dell’Italia che si ribellava e delle donne al potere. Tanto per dare un’idea ai lettori più giovani, Jo era una che dal palco gettava Tampax sul pubblico, una che è passata dal punk alla pop dance e che si è data anche alla politica. Nel giugno 1980 è capolista del Partito Rock, che arriva a presentarsi alle elezioni comunali. Un anno dopo, nel 1981, a 18 anni, passa alla casa discografica indipendente 20th Secret, appena fondata, per la quale pubblica l’LP solista Girl senza paura, contenente 16 brani punk rock tra cui “Skizzo Skizzo” e “Violentami sul metrò”. Poi si dà al pop e passa alla storia al Festival di Sanremo 1991 con “Siamo donne”, che canta in coppia con Sabrina Salerno, altra icona musicale dell’epoca. Non solo musica. A inizio anni Novanta esordisce ...

