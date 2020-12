Ventimiglia, due arresti per un omicidio: l’ipotesi dell’esecuzione mafiosa (Di giovedì 24 dicembre 2020) La vittima fatta inginocchiare e poi uccisa con un colpo alla nuca. Il presunto killer confessa, ma si teme una faida di ‘ndrangheta in Liguria Sono due le persone arrestate dai carabinieri per l’omicidio del pregiudicato francese Joseph Fedele, 67 anni, freddato con un colpo di pistola alla nuca e ritrovato morto in un fossato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) La vittima fatta inginocchiare e poi uccisa con un colpo alla nuca. Il presunto killer confessa, ma si teme una faida di ‘ndrangheta in Liguria Sono due le persone arrestate dai carabinieri per l’del pregiudicato francese Joseph Fedele, 67 anni, freddato con un colpo di pistola alla nuca e ritrovato morto in un fossato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

