Variety | dieci italiani fra le persone più influenti del cinema

Ultime Notizie dalla rete : Variety dieci

La Stampa

Ogni anno Variety stila scrupolosamente una classifica con le 500 persone più influenti del cinema in tutto il mondo. In questo 2020, l’Italia è il quinto paese più rappresentato, dopo USA, Regno ...Variety come ogni anno ha diffuso la sua classifica delle 500 persone che hanno segnato l’anno cinematografico, per l’Italia ci sono, fra gli altri, Andrea Scrosati, italiano a capo del colosso Freema ...