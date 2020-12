Variante inglese al Covid, il 'paziente 1' al Corriere: 'Tranquilli, sto bene, solo sintomi leggeri'. Positive moglie e figlia ma non hanno ... (Di giovedì 24 dicembre 2020) LORETO - La casa del paziente 1 marchigiano, positivo alla Variante inglese del Covid è in una zona periferica della Bassa Val Musone. Un appartamento con il balconcino, ingresso indipendente sul ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 24 dicembre 2020) LORETO - La casa del1 marchigiano, positivo alladelè in una zona periferica della Bassa Val Musone. Un appartamento con il balconcino, ingresso indipendente sul ...

Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - LegaSalvini : #Bergesio (Lega): 'La variante inglese, così come il virus cinese, circola da mesi sotto il naso del #governo che,… - peterkama : covid , dalla variante inglese un pericolo per i bambini #Repubblica - Marco1999Busa : RT @BarillariDav: Iniziamo ad imparare a NON CREDERE. Mai più lockdown, dicevano. Se fate i bravi questa estate, ci abbracceremo a Natale,… -