Variante Covid | il rientro dei primi italiani bloccati nel Regno Unito | il tampone | poi l’abbraccio con i familiari in aeroporto

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono rientrati a Roma, con un volo Alitalia, atterrato poco dopo le 15 all’di Fiumicino da Londra Heathrow, i160, oltre ad un neonato, che risultavano residenti in Italia o in condizioni di urgenza o criticità, così come previsto dall’ordinanza firmata dai ministri Luigi Di Maio, Roberto Speranza e Paola De Micheli. I viaggiatori hanno potuto lasciare la Gran Bretagna, previoprima della partenza, dopo il blocco dei voli deciso dalla maggioranza dei paesi europei per limitare il contagio con la nuovadeltrovata in Inghilterra. Obbligatorio ora per tutti un nuovo, che è stato eseguito presso le strutture di testing rapido, già operative al Leonardo da Vinci e l’osservanza di un periodo di 14 giorni di ...