Vanessa | giovane mamma morta di Coronavirus dopo il parto

Leggi su ck12

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il dramma diCardenas Gonzalez,diil: non ha mai visto sua figlia Heaven.Cardenas GonzalezDonna muore per complicazioni da Covid pochi giorniil. Non ho mai avuto modo di tenere in braccio la sua bambina. Drammatica la vicenda diCardenas Gonzalez, proveniente dalla città di Whittier in Alaska, che è risultata positiva al Covid-19 solo cinque giorni prima di aver dato alla luce una bambina sana di nome Heaven, il 9 novembre. Leggi anche -> Doriano Romboni, “Le Iene” indagano: poteva salvarsi? Data la situazione, secondo quanto si è appreso, l’ospedale le ha proibito di tenere in braccio Heaven, ...