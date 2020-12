Vaccino, V-Day al via domenica a Roma con un'infermiera di 29 anni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà Claudia Alivernini, un'infermiera Romana di 29 anni, la prima italiana a vaccinarsi. Laureata in Scienze infermieristiche presso la Facoltà de La Sapienza di Roma, lavora in un reparto di ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà Claudia Alivernini, un'na di 29, la prima italiana a vaccinarsi. Laureata in Scienze infermieristiche presso la Facoltà de La Sapienza di, lavora in un reparto di ...

