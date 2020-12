Vaccino Pfizer in viaggio verso l’Italia (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Vaccino Pfizer–Biontech è in viaggio per l’Italia, il Tir dell’azienda farmaceutica che trasporterà le prime 9.750 dosi del Vaccino anti-Covid sono partiti dal Belgio direzione Roma, scortati alle forze di polizia sino all‘Ospedale Spallanzani. Le dosi saranno poi distribuite il 26 dicembre nei 21 siti di riferimento. Un dispiegamento di forze è stato predisposto per sorvegliare sulla fase di distribuzione, coinvolgendo Aeronautica, Esercito, Marina in quella che è stata battezzata operazione Eos. Il programma ha disposto la distribuzione con 60 veicoli e 250 militari, mentre le dosi che dovranno arrivare alle destinazioni più lontane saranno trasportate in aereo da Pratica di Mare, con il dispiegamento di 5 velivoli: due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il–Biontech è inper, il Tir dell’azienda farmaceutica che trasporterà le prime 9.750 dosi delanti-Covid sono partiti dal Belgio direzione Roma, scortati alle forze di polizia sino all‘Ospedale Spallanzani. Le dosi saranno poi distribuite il 26 dicembre nei 21 siti di riferimento. Un dispiegamento di forze è stato predisposto per sorvegliare sulla fase di distribuzione, coinvolgendo Aeronautica, Esercito, Marina in quella che è stata battezzata operazione Eos. Il programma ha disposto la distribuzione con 60 veicoli e 250 militari, mentre le dosi che dovranno arrivare alle destinazioni più lontane saranno trasportate in aereo da Pratica di Mare, con il dispiegamento di 5 velivoli: due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un ...

