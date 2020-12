Vaccino covid, Palù “Blocca anche l'infezione”/ “E coprirà la nuova variante inglese” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Vaccino covid di Pfizer-BioNTech, in arrivo a giorni in Italia, permetterà di coprire anche l'infezione, inoltre, agirà anche sulla variante inglese recentemente scoperta Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildi Pfizer-BioNTech, in arrivo a giorni in Italia, permetterà di coprirel', inoltre, agiràsullarecentemente scoperta

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - SkyTG24 : 'Fare il vaccino? Niente di eroico, è un atto dovuto, pensato e condiviso. Il vaccino c'è e ha garanzie di validità… - filotesa : RT @dibellagf: Certa stampa cialtrona pur di colpire il governo,genera paura in un Paese colpito dai tanti morti da Covid.Non risulta che t… - fmonaldi65 : RT @AngeloBraga2: “Vaccinarsi è un atto d’amore e di responsabilità nei confronti della comunità” (Claudia, infermiera in un reparto di mal… -