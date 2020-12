Vaccino Covid | l?allarme del Lazio | «Le dosi arrivano a rilento» Scontro con il ministero

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - SkyTG24 : 'Fare il vaccino? Niente di eroico, è un atto dovuto, pensato e condiviso. Il vaccino c'è e ha garanzie di validità… - 202020Giacomo : @piersileri - fire4wd : e niente... la quantita' di cazzate che si sentono sul vaccino per il covid e tutto quello che ci gira intorno -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

MESTRE Il Veneziano si avvicina al Natale piangendo il numero più alto di vittime dall’inizio della pandemia: 24 in un solo giorno. Un decesso all’ora. Un’autentica strage, che contribuisce a rendere ...SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 23 dicembre i lettori troveranno tutti i particolare sull'avvio e sulla programmazione dello screening di massa in Sardegna per sottoporre tutta la popolazione al tam ...