Vaccino anti Covid, il magistrato Guariniello: "Chi non lo fa rischia il licenziamento" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Raffaele Guariniello ha spiegato che secondo la legge il datore di lavoro, in una determinata condizione, potrebbe optare per il licenziamento dei dipendenti che non ricorrono al Vaccino. OLIVIER MORIN/AFP via Getty ImagesIntervistato dal Fatto Quotidiano, il magistrato, giurista ed esperto del lavoro Raffaele Guariniello ha spiegato ciò che prevede la legge se un lavoratore decide di non vaccinarsi contro il Covid. "Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone – ha chiarito il magistrato – Non si tratta di un'indicazione morale, ma giuridica". Ti potrebbe interessare anche -> Vaccino Coronavirus, arriva il via libera: polemiche sui ritardi Chi non ricorre al Vaccino ...

