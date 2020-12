Usa | si sente male in volo e muore poco dopo | era positivo al Covid-19

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 24 dicembre 2020) . Isaias Hernandez, 69 anni, si è sentitomentre era a bordo di un aereo della United Airlines diretto da Orlando a Los Angeles la scorsa settimana. Ilè stato dirottato su New Orleans, dove il passeggero è stato portato in ospedale e dove è morto. È emerso che eraal Coronavirus e ora ha sintomi anche il medico che ha tentato di rianimarlo in. Si è sentitomentre viaggiava a bordo di un aereo che dalla Florida avrebbe dovuto portarlo in California enon molto è morto in un ospedale di Kenner, in Louisiana. Protagonista della triste storia Isaias Hernandez, un 69enne residente a Los Angeles. Isaias, a quanto poi è emerso, eraal-19. Lo hanno confermatoil decesso le autorità della ...