Usa, agente uccide afroamericano disarmato in Ohio

Rabbia a Columbus, in Ohio, dopo l'uccisione di un altro afroamericano, il secondo in meno di tre settimane, colpito a morte da un agente di polizia. L'uomo era disarmato. Il video girato dalla ...

Rabbia a Columbus, in Ohio, dopo l'uccisione di un altro afroamericano, il secondo in meno di tre settimane, colpito a morte da un agente di polizia. L'uomo era disarmato. Il video girato dalla ...

Sdegno dell'Iraq per la grazia agli agenti Blackwater

La grazia concessa dal presidente americano Donald Trump a quattro agenti della compagnia militare privata Blackwater, accusati di un massacro di civili a Baghdad, viene accolta dallo sdegno dell'Iraq ...

