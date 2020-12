Urla contro la Salemi fuori dalla casa del GF Vip: “Sfascia coppie”. Giulia piange, interviene Pierpaolo (VIDEO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fan dei Gregorelli accusa Giulia Salemi Giulia Salemi è una concorrente del Grande Fratello Vip 5 da più di un mese. In questo arco di tempo ha instaurato numerosi legami con gli inquilini della casa più spiata d’Italia. L’influencer italo-persiana ha ritrovato vecchi amici come Tommaso Zorzi e Dayane Mello, e a stretto nuove conoscenze con Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco e Stefania Orlando. Tra i concorrenti ha avuto modo di conoscere in modo più approfondito Pierpaolo Pretelli, tanto che in molti sperano che tra i due ragazzi possa nascere qualcosa di tenero. Al momento, però, i due gieffini ci stanno andando con i piedi di piombo. Non tutti però sono contenti per questa vicinanza, soprattutto i cosiddetti Gregorelli, ovvero le fanpage na te per sostenere l’ex Velino di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fan dei Gregorelli accusaè una concorrente del Grande Fratello Vip 5 da più di un mese. In questo arco di tempo ha instaurato numerosi legami con gli inquilini dellapiù spiata d’Italia. L’influencer italo-persiana ha ritrovato vecchi amici come Tommaso Zorzi e Dayane Mello, e a stretto nuove conoscenze con Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco e Stefania Orlando. Tra i concorrenti ha avuto modo di conoscere in modo più approfonditoPretelli, tanto che in molti sperano che tra i due ragazzi possa nascere qualcosa di tenero. Al momento, però, i due gieffini ci stanno andando con i piedi di piombo. Non tutti però sono contenti per questa vicinanza, soprattutto i cosiddetti Gregorelli, ovvero le fanpage na te per sostenere l’ex Velino di ...

levatidallepal : mio padre che mi urla contro che non faccio un cazzo in casa mentre sto passando l’aspirapolvere?? - mentalba25 : Ma quando sentono urlare contro qualcuno ! Non sarebbe meglio e giusto che tutti la ignorassero e andassero dentro… - Ted99132949 : ??Plauso alla fanpage ufficiale dei #gregorelli che si dissocia completamente dalle urla e dagli aerei contro Pier… - infoitcultura : Urla fuori dalla casa del GF contro Giulia Salemi | PierPaolo interviene e la difende - Giada23147835 : Cm se fosse un diario segreto,ci si ritorce contro.non citare +l altro #,per favore,ok urla solo se lo fanno ripren… -