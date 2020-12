Unione europea e Regno Unito hanno trovato l’accordo post Brexit (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fumata bianca sul dopo Brexit fra Unione europea e Regno Unito, dopo mesi di estenuanti negoziati. Lo ha annunciato Londra e in contemporanea Bruxelles, con la conferenza stampa della la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Viene formalizzato il via libera al compromesso finale su un accordo di libero scambio – un testo di 2000 pagine circa – che allontana l’incubo di un traumatico “no deal” commerciale. L’intesa, raggiunta in extremis, entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. Viene inoltre assicurato che il governo di Boris Johnson ha deciso che il Regno Unito non parteciperà più al programma Erasmus.«Abbiamo finalmente trovato un accordo, è buono, equilibrato e la cosa più responsabile da fare per entrambe le ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fumata bianca sul dopofra, dopo mesi di estenuanti negoziati. Lo ha annunciato Londra e in contemporanea Bruxelles, con la conferenza stampa della la presidente della CommissioneUrsula von der Leyen. Viene formalizzato il via libera al compromesso finale su un accordo di libero scambio – un testo di 2000 pagine circa – che allontana l’incubo di un traumatico “no deal” commerciale. L’intesa, raggiunta in extremis, entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. Viene inoltre assicurato che il governo di Boris Johnson ha deciso che ilnon parteciperà più al programma Erasmus.«Abbiamo finalmenteun accordo, è buono, equilibrato e la cosa più responsabile da fare per entrambe le ...

