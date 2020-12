Una vita anticipazioni | cosa succederà dopo il breve stop natalizio?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tornano le nostredi Una. Come saprete la soap spagnola è rimasta in onda a Natale ma ci sono stati dei giorni di pausa. Unasi ferma infatti il 24 dicembre e anche il 25 dicembre. Ma si tornerà in onda regolarmente anche il giorno di Santo Stefano. E allora le nostreci raccontano propriola brevissima pausa natalizia. Due giorni senza i protagonisti di Acacias 38, chenelle prossime puntate? Scopriamolo con le ultime news che arrivano proprio dalla Spagna. Unala pausa natalizia? Per ere critiche da parte dei ...