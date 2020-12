Una vita, anticipazioni 26 dicembre: Ledesma fugge da Acacias (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una vita torna a tenerci compagnia nel pomeriggio di sabato 26 dicembre. L’appuntamento è come sempre su Canale a partire dalle 14.10, dove le trame riprenderanno dal momento in cui Emilio e Ledesma si scontreranno violentemente. Quest’ultimo colpirà con un pugno il figlio di Felicia che cadrà a terra privo di sensi. Ledesma credendo di aver ucciso il ragazzo, fuggirà da Acacias. Si scoprirà che il tutto sarà stato organizzato sapientemente da Emilio il quale, vivo e vegeto, potrà finalmente gioire per essere riuscito a sbarazzarsi una volta per tutte del losco ricattatore. Una vita, trama 26 dicembre: Ledesma crede di aver ucciso Emilio Dopo la pausa del 24 e 25 dicembre, nel pomeriggio di sabato tornano a tenerci compagnia le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 dicembre 2020) Unatorna a tenerci compagnia nel pomeriggio di sabato 26. L’appuntamento è come sempre su Canale a partire dalle 14.10, dove le trame riprenderanno dal momento in cui Emilio esi scontreranno violentemente. Quest’ultimo colpirà con un pugno il figlio di Felicia che cadrà a terra privo di sensi.credendo di aver ucciso il ragazzo, fuggirà da. Si scoprirà che il tutto sarà stato organizzato sapientemente da Emilio il quale, vivo e vegeto, potrà finalmente gioire per essere riuscito a sbarazzarsi una volta per tutte del losco ricattatore. Una, trama 26crede di aver ucciso Emilio Dopo la pausa del 24 e 25, nel pomeriggio di sabato tornano a tenerci compagnia le ...

