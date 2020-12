Una poltrona per due, stasera in tv: trama, cast, curiosità sul film più amato della Viglia di Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una poltrona per due andrà in onda stasera 24 dicembre 2020, sera della Vigilia di Natale, come sempre su Italia 1. Si tratta ormai di un vero e proprio classico con un appuntamento fisso che va avanti da ben 23 anni. L’appuntamento è su Italia 1 in prima serata. Leggi anche: film stasera in Tv 24 dicembre 2020: i programmi in onda la Vigilia di Natale Una poltrona per due stasera in tv: la trama Si tratta di un film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Louis Winthorpe III è un agente di cambio di successo, esponente della Filadelfia più aristocratica e benestante, dai modi e dal carattere fin troppo altezzosi. La sua vita trascorre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Unaper due andrà in onda24 dicembre 2020, seraVigilia di, come sempre su Italia 1. Si tratta ormai di un vero e proprio classico con un appuntamento fisso che va avanti da ben 23 anni. L’appuntamento è su Italia 1 in prima serata. Leggi anche:in Tv 24 dicembre 2020: i programmi in onda la Vigilia diUnaper duein tv: laSi tratta di undel 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Louis Winthorpe III è un agente di cambio di successo, esponenteFiladelfia più aristocratica e benestante, dai modi e dal carattere fin troppo altezzosi. La sua vita trascorre ...

