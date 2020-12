“Una poltrona per due”, così è nata una tradizione natalizia tutta italiana (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 24 dic – Ormai lo si dà per scontato: la sera della Vigilia, tra il ciarlare dei parenti (quest’anno poco) andrà in onda su Italia 1 il film Una poltrona per due. Ma perché qui Italia si è consolidata questa tradizione, e da quanto tempo va avanti? Una poltrona per due, cast stellare e humor “scorretto” Una poltrona per due è un film del del 1983 del geniale John Landis (la mente dietro i Blues Brothers e Animal House, tra gli altri) con un cast strepitoso: Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy e Don Ameche – italoamericano, il vero cognome era Amici. L’esilarante commedia degli “equivoci” oggi, probabilmente, non vedrebbe la luce: Murphy, il nero, è infatti un accattone, ciarlatano che vivacchia di espedienti. Uno stereotipo vivente, se volete. E non parliamo poi del fatto che ad un certo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 24 dic – Ormai lo si dà per scontato: la sera della Vigilia, tra il ciarlare dei parenti (quest’anno poco) andrà in onda su Italia 1 il film Unaper due. Ma perché qui Italia si è consolidata questa, e da quanto tempo va avanti? Unaper due, cast stellare e humor “scorretto” Unaper due è un film del del 1983 del geniale John Landis (la mente dietro i Blues Brothers e Animal House, tra gli altri) con un cast strepitoso: Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy e Don Ameche – italoamericano, il vero cognome era Amici. L’esilarante commedia degli “equivoci” oggi, probabilmente, non vedrebbe la luce: Murphy, il nero, è infatti un accattone, ciarlatano che vivacchia di espedienti. Uno stereotipo vivente, se volete. E non parliamo poi del fatto che ad un certo ...

wireditalia : Oggi è quel giorno in cui si guarda Una poltrona per due: - themick79i : RT @shanpu: Chissà perché a natale passano sempre il sequel 'una poltrona per 2' e non l'originale 'una poltrona per' - Cristian_FF_79 : RT @IlPrimatoN: E pensare che tra blackface, humour scorretto e stereotipi oggi #UnaPoltronaPerDue non sarebbe mai stato girato ... https:… - xfreehugsbaby : Quest'anno vorrei vedere 'Una poltrona per due', non ci sono mai riuscita a vederlo - IlPrimatoN : E pensare che tra blackface, humour scorretto e stereotipi oggi #UnaPoltronaPerDue non sarebbe mai stato girato ... -