Un ritorno atteso 20 anni: "Chico Forti torna in Italia", l'annuncio di Di Maio

Chico Forti era stato arrestato nel 1998 negli USA. Tornerà a scontare la pena in Italia. La condanna all'ergastolo nel 2000 da parte di un tribunale della Florida con l'accusa di omicidio. 23 dicembre 2020 "Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L'ho appena comunicato alla famiglia e ne ho informato il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro. Il Governatore della Florida ha infatti accolto la richiesta di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo ed essere trasferito in Italia". Annuncio su Facebook del ministro degli esteri Luigi Di Maio. "Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non abbiamo mai ..."

Ultime Notizie dalla rete : ritorno atteso Chico Forti torna in Italia. Ritorno atteso 20 anni: “L’annuncio di Di Maio” Periodico Italiano Il piano dell’Università per il ritorno in aula: “Lezioni in presenza dalla fine di febbraio”

La didattica a distanza non è facile da sostenere. Tanto che, fra gli studenti, c’è chi ha mostrato un forte disagio ...

Pallavolo femminile A1, 2.a di ritorno: bene Novara che accorcia da Conegliano in campo oggi

Pallavolo femminile A1, 2.a di ritorno: bene Novara che accorcia da ... e volano ora a -5 dalle pantere in attesa della sfida che Conegliano oggi in casa alle 12,30 affronterà contro Busto ...

Pallavolo femminile A1, 2.a di ritorno: bene Novara che accorcia da ... e volano ora a -5 dalle pantere in attesa della sfida che Conegliano oggi in casa alle 12,30 affronterà contro Busto ...