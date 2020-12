UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 25 dicembre 2020 (Di giovedì 24 dicembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 25 dicembre 2020: Il Natale di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà piuttosto movimentato: l’uomo è diviso tra il legame che nonostante tutto non si è mai spento con Marina (Nina Soldano) e l’attuale attrazione per Lara (Chiara Conti)… Alberto Palladini (Maurizio Aiello) invita Clara (Imma Pirone) per mostrarle il suo nuovo appartamento… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) viene coinvolto in un piano per sottrarsi al Natale a Indica… Niko (Luca Turco) porta Jimmy (Gennaro De Simone) a fare una visita speciale… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 24 dicembre 2020)di Unalin onda25: Il Natale di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà piuttosto movimentato: l’uomo è diviso tra il legame che nonostante tutto non si è mai spento con Marina (Nina Soldano) e l’attuale attrazione per Lara (Chiara Conti)… Alberto Palladini (Maurizio Aiello) invita Clara (Imma Pirone) per mostrarle il suo nuovo appartamento… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) viene coinvolto in un piano per sottrarsi al Natale a Indica… Niko (Luca Turco) porta Jimmy (Gennaro De Simone) a fare una visita speciale… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

