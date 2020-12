Un Posto al Sole, anticipazioni 25 dicembre: Roberto diviso tra Lara e Marina (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni 25 dicembre: ecco come andrà il nuovo Natale con la soap ambientata sotto il Vesuvio. Patrizio non vuole trascorrere il Natale ad Indica e … Il ragazzo vorrebbe passare il 25 dicembre altrove e le anticipazioni ci dicono che parteciperà ad un “piano” per riuscirci. Cosa combinerà il figlio di Raffaele? Otterrà dei risultati? Bianca giù di morale La piccola Bianca è triste perché i suoi genitori, Angela e Franco, sono lontani, addirittura in Nuova Zelanda, per stare vicini a Nonna Maria. La bambina starà con gli altri nonni e gli zii, che faranno di tutto per farle tornare il sorriso: ci riusciranno? Niko fa una sorpresa a Jimmy Niko vuole recuperare il rapporto con il figlioletto Jimmy e decide di portarlo in un Posto molto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 24 dicembre 2020) Unal25: ecco come andrà il nuovo Natale con la soap ambientata sotto il Vesuvio. Patrizio non vuole trascorrere il Natale ad Indica e … Il ragazzo vorrebbe passare il 25altrove e leci dicono che parteciperà ad un “piano” per riuscirci. Cosa combinerà il figlio di Raffaele? Otterrà dei risultati? Bianca giù di morale La piccola Bianca è triste perché i suoi genitori, Angela e Franco, sono lontani, addirittura in Nuova Zelanda, per stare vicini a Nonna Maria. La bambina starà con gli altri nonni e gli zii, che faranno di tutto per farle tornare il sorriso: ci riusciranno? Niko fa una sorpresa a Jimmy Niko vuole recuperare il rapporto con il figlioletto Jimmy e decide di portarlo in unmolto ...

