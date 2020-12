«Un Natale sobrio per tutelarci Dopo le festività si torna alle zone» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa conferma l’intenzione di non prorogare il lockdown. «Provvedimenti rigorosi ma equilibrati». L’enorme sfida della campagna vaccinale. Bergamo esempio per il Paese. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa conferma l’intenzione di non prorogare il lockdown. «Provvedimenti rigorosi ma equilibrati». L’enorme sfida della campagna vaccinale. Bergamo esempio per il Paese.

nanaonweb : RT @GiovaQuez: I migliori auguri per un sobrio Natale ed un prudente anno nuovo #COVID19 - GiovaQuez : I migliori auguri per un sobrio Natale ed un prudente anno nuovo #COVID19 - SimRadar : Quando in futuro vi diranno :passeremo un Natale Sobrio vorrà dire che non se po' fa n'cazzo. - CarriaggioM : RT @Siciliano741: Sono contento di questo #Natale E' così che dovrebbe essere,se si è davvero cristiani. Sobrio,senza esagerazioni a tavol… - Siciliano741 : Sono contento di questo #Natale E' così che dovrebbe essere,se si è davvero cristiani. Sobrio,senza esagerazioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale sobrio "Un Natale sobrio e spirituale": il messaggio di don Giosuè -... Tvcity Una Vigilia di Natale mai vista a Foggia, la città si riscopre sobria. In pochissimi in centro, controlli serrati della polizia locale

Un Natale all’insegna della sobrietà a Foggia. Sembrano lontani anni luce gli assembramenti della vigilia, quando tra un brindisi e un dj set, migliaia di cittadini si riversavano in centro per ...

Piazza Armerina – Gli eventi del Natale 2020. Inserito a sorpresa un quinto quartiere storico nell’organizzazione delle manifestazioni

Questo il programma inserito in un comunicato stampa dell’assessorato. “Sarà un Natale diverso, più sobrio che nel rispetto dei protocolli anticovid e delle normative governative cerca di ridare ...

Un Natale all’insegna della sobrietà a Foggia. Sembrano lontani anni luce gli assembramenti della vigilia, quando tra un brindisi e un dj set, migliaia di cittadini si riversavano in centro per ...Questo il programma inserito in un comunicato stampa dell’assessorato. “Sarà un Natale diverso, più sobrio che nel rispetto dei protocolli anticovid e delle normative governative cerca di ridare ...