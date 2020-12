Un milione di americani vaccinati Usa accelerano con Warp Speed

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La cattiva notizia negli Stati Uniti è quella di oltre 4300 morti in un giorno per Coronavirus, mentre la buona notizia è che oltre undi persone ( ed è un numero al ribasso poichè i dati ufficiali del CDC sono in continuo divenire) ha già ricevuto la prima dose del vaccino Segui su affaritaliani.it