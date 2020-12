(Di giovedì 24 dicembre 2020) Casi all'interno delle famiglie: unocinese ha stabilito che una persona infettainil 30% dei. Losu '' Stefania Boccia, ordinario di Igiene all'...

ilmessaggeroit : «Un infetto contagia in media il 30% dei familiari»: lo studio di “Nature” ricorda le regole in casa -

Ultime Notizie dalla rete : infetto contagia

ANCONA Una corsa contro il tempo e il Coronavirus, chiusi in laboratorio senza guardare l’orologio per arrivare prima possibile all’obiettivo prefissato: stanare nei tamponi dei ...I due presupposti alla base del modello sono che ci sia una persona infetta e una distanza minima di un metro tra le persone. Quest’ultimo per minimizzare quello che è il contagio sulle brevi distanze ...