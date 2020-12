Un anno di Gattuso porta il Napoli fuori dalla Champions: nella classifica del 2020, è quinto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Napoli del 2020 non è da Champions, così come la Juventus non è da scudetto. Lo è il Milan, che è in cima alla classifica dei punti conquistati nell’anno solare e sta legittimando il primato di questa prima parte di stagione. Gli azzurri, nelle 35 gare disputate nei dodici mesi, hanno ottenuto 63 punti, che varrebbero il quinto posto. Dietro i rossoneri in testa a quota 79, seguirebbero l’Inter a 73, l’Atalanta a 69 (ma con 34 gare) e poi la Juve. Alle spalle della squadra di Gattuso, ci sarebbe con lo stesso punteggio la Lazio, che però ha una partita in più, poi la Roma con un punto in meno. Nel 2020 il Napoli di Gattuso è quindi un punto sopra il settimo posto dei giallorossi. I primi sei mesi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildelnon è da, così come la Juventus non è da scudetto. Lo è il Milan, che è in cima alladei punti conquistati nell’solare e sta legittimando il primato di questa prima parte di stagione. Gli azzurri, nelle 35 gare disputate nei dodici mesi, hottenuto 63 punti, che varrebbero ilposto. Dietro i rossoneri in testa a quota 79, seguirebbero l’Inter a 73, l’Atalanta a 69 (ma con 34 gare) e poi la Juve. Alle spalle della squadra di, ci sarebbe con lo stesso punteggio la Lazio, che però ha una partita in più, poi la Roma con un punto in meno. Nelildiè quindi un punto sopra il settimo posto dei giallorossi. I primi sei mesi ...

napolista : Un anno di Gattuso porta il Napoli fuori dalla Champions: nella classifica del 2020, è 5° In testa c'è il Milan, se… - Marcelo_S66 : @Torrenapoli1 a me come gioca il Napoli quest'anno non piace per niente, però in questo momento dobbiamo stare vici… - lisnico6 : RT @MarcoMacagnino5: Il Milan di Gattuso che non vinceva uno scontro diretto ha cambiato pelle e si è trasformato nel Milan di Pioli che li… - Rossonerosemper : RT @MarcoMacagnino5: Il Milan di Gattuso che non vinceva uno scontro diretto ha cambiato pelle e si è trasformato nel Milan di Pioli che li… - marcomartorelli : RT @napolista: Il #Napoli di #Gattuso non è analizzabile tatticamente Contro il Torino non c’era un piano partita. Dopo un anno, non è chia… -

Ultime Notizie dalla rete : anno Gattuso A distanza di un anno Gattuso non ha ancora capito come far giocare il Napoli Sport Fanpage Un anno di Gattuso porta il Napoli fuori dalla Champions: nella classifica del 2020, è quinto

Nella classifica del 2020 il Napoli è quinto. Ogni soluzione tattica di Gattuso si è rivelata inadeguata già nel medio termine ...

Gattuso spiega la malattia all’occhio: “Ho la miastenia”

L’allenatore del Napoli nel post partita parla a cuore aperto, spiegando la malattia di cui soffre e invitando i giovani a non nascondersi quando non si sentono a posto con ...

Nella classifica del 2020 il Napoli è quinto. Ogni soluzione tattica di Gattuso si è rivelata inadeguata già nel medio termine ...L’allenatore del Napoli nel post partita parla a cuore aperto, spiegando la malattia di cui soffre e invitando i giovani a non nascondersi quando non si sentono a posto con ...