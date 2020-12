Ultime notizie Ultim’ora oggi | le regole per il Natale 2020 24 Dicembre

(Di giovedì 24 dicembre 2020)di, giovedì 24: undiverso dagli altri, ecco come ledel Dpcm e come comportarci in questi giorni.

Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - fanpage : Galli (Sacco): “Domenica mi vaccino contro il Coronavirus” - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - giacomozuliane : RT @fanpage: Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - caffeviperetta : Cari Inviperiti, la redazione del Caffè del Viperetta ha finito di tostare le ultime notizie del 2020. Vi diamo app… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime notizie

L'EPIDEMIA ANCONA Fino a novembre non c'era traccia nelle Marche della variante inglese del Coronavirus, il nuovo ceppo chiamato Vui-202012/01 - dove Vui sta per Variant under investigation - ...La notizia nel giorno in cui il sindaco Tomasi traccia un bilancio in vista del 2021 e interviene anche sullo stadio: «A lavori finiti, sarà tra i più belli della serie C» ...