Ulisse racconta la Gerusalemme di Alberto Angela

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Nella scorsa puntata di: il piacere della scoperta,ci ha guidati all’interno di questo luogo così pregno di storie e significati. Partendo dal Deserto di Giuda, siamo catapultati in quella che non vuole essere la ricostruzione della storia di Gesù, ma del suo contesto. Gli eventi storici, scanditi dalle costruzioni di maestosi e incredibili edifici, sono il focus di questa puntata. Alla vigilia della ricorrenza del Natale,ci guida in questa storia millenaria, riuscendo anche stavolta a farci conoscere qualche dettaglio insolito.. Photo credits: Shalom.itculla di storia e culture Il ritratto diai tempi di Gesù, corrisponde ...