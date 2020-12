Ubriaca a 14 anni sviene a Genova, salvata da Municipale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Genova, 24 DIC - Gli agenti della polizia locale hanno soccorso una ragazzina di 14 anni trovata svenuta su un muretto completamente Ubriaca. È successo ieri pomeriggio in pieno centro, vicino alla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 dicembre 2020), 24 DIC - Gli agenti della polizia locale hanno soccorso una ragazzina di 14trovata svenuta su un muretto completamente. È successo ieri pomeriggio in pieno centro, vicino alla ...

