Tuchel | il futuro è ora | due big alla finestra dopo l’addio al PSG

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La notizia dell'esonero diè arrivata come un fulmine a ciel sereno, ancora più sorprendente per essere avvenutail roboante successo dei parigini di ieri sera per 4-0 contro lo Strasburgo. Mentre il PSG sembra essere sempre più orientato ad affidare la panchina all'ex Tottenham Pochettino, perpotrebbero presentarsi immediatamente delle occasioni interessanti. In modo particolare, Arsenal e Manchester United starebbero considerando un possibile approdo disulle rispettive panchine, soprattutto i Gunners con l'esonero di Arteta che sembra sempre più vicino. Lo scrive Bild Sport.caption id="attachment 1046909" align="alignnone" width="1024" Psg(getty images)/caption ITA Sport Press.