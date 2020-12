Trump vs Congresso, Gramaglia spiega l’impasse (Di giovedì 24 dicembre 2020) Donald Trump continua a sfidare il Congresso sugli stimoli all’economia causa coronavirus e pone il veto sulla legge sulla difesa approvata con una maggioranza bipartisan da Camera e Senato e che prevede una spesa di 740 miliardi di dollari. Il magnate, che non esclude d’asserragliarsi alla Casa Bianca, non riconoscendo la propria sconfitta nelle elezioni presidenziali del 3 novembre, minaccia via Twitter l’Iran: “Se un solo americano resterà ucciso in Iraq, riterrò responsabile l’Iran. Pensateci”. L’Amministrazione Trump accusa Teheran di essere dietro ai razzi lanciati domenica scorsa contro l’ambasciata degli Usa a Baghdad e ad altri attacchi ad americani in Iraq. Trump, inoltre, ha concesso la grazia a un altro gruppo di suoi alleati politici, tra cui Paul Manafort, responsabile della sua campagna 2016, Roger ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) Donaldcontinua a sfidare ilsugli stimoli all’economia causa coronavirus e pone il veto sulla legge sulla difesa approvata con una maggioranza bipartisan da Camera e Senato e che prevede una spesa di 740 miliardi di dollari. Il magnate, che non esclude d’asserragliarsi alla Casa Bianca, non riconoscendo la propria sconfitta nelle elezioni presidenziali del 3 novembre, minaccia via Twitter l’Iran: “Se un solo americano resterà ucciso in Iraq, riterrò responsabile l’Iran. Pensateci”. L’Amministrazioneaccusa Teheran di essere dietro ai razzi lanciati domenica scorsa contro l’ambasciata degli Usa a Baghdad e ad altri attacchi ad americani in Iraq., inoltre, ha concesso la grazia a un altro gruppo di suoi alleati politici, tra cui Paul Manafort, responsabile della sua campagna 2016, Roger ...

