Trump mette il veto al budget militare. La partita con Biden è al Pentagono (Di giovedì 24 dicembre 2020) Donald Trump piazza un altro colpo di coda della sua amministrazione e pone il veto al bilancio della Difesa americana per il 2021, approvato dal Congresso per 740 miliardi di dollari. Le Camere potranno superarlo con una maggioranza di due terzi dei voti (già ottenuti), ma la partita si inserisce nella delicata transizione verso la presidenza di Joe Biden. Il Pentagono si conferma al centro delle tensioni politiche, tra i licenziamenti dei vertici, la “purga” effettuata da Trump sui comitati indipendenti e la partita per la conferma (delicata) di Lloyd Austin, designato dal presidente eletto per il dipartimento della Difesa. NUMERI E VOTI Il Congresso ha approvato il National defense authorization act (Ndaa) la scorsa settimana a larga maggioranza. Il pacchetto da ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) Donaldpiazza un altro colpo di coda della sua amministrazione e pone ilal bilancio della Difesa americana per il 2021, approvato dal Congresso per 740 miliardi di dollari. Le Camere potranno superarlo con una maggioranza di due terzi dei voti (già ottenuti), ma lasi inserisce nella delicata transizione verso la presidenza di Joe. Ilsi conferma al centro delle tensioni politiche, tra i licenziamenti dei vertici, la “purga” effettuata dasui comitati indipendenti e laper la conferma (delicata) di Lloyd Austin, designato dal presidente eletto per il dipartimento della Difesa. NUMERI E VOTI Il Congresso ha approvato il National defense authorization act (Ndaa) la scorsa settimana a larga maggioranza. Il pacchetto da ...

