Trionfo di Boris Johnson | la Brexit ora è realtà | si spacca l' Europa | ecco cosa cambia per gli italiani

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Scampato il "no deal". Londra e Bruxelles hanno raggiunto finalmente un accordo. La Gran Bretagna può dunque esultare: dal primo gennaio 2021 è fuori dall'Unione europea senza troppi scossoni. E ora con la? Il governo britannico dispiegherà 1100 funzionari in più alle dogane e all'immigrazione. Incerto, nonostante le promesse, il programma Erasmus così come quello del programma di ricerca Horizon. In sostanza dall'anno prossimo gli studenti europei dovranno chiedere il visto e le rette universitarie raddoppieranno. Non solo, perché chi arriva in Inghilterra per lavoro dovrà avere un visto, ottenibile solo se ha già un'offerta in tasca e un salario previsto di almeno 25.600 sterline (circa 28 mila euro, meno solo in caso di lavori essenziali come nel settore sanitario). Una brutta notizia per chi arriva a Londra in cerca di fortuna. D'ora in avanti sarà più ...